Prof. Dr. Hakan Kara: Rekabetçi kur açıklamasına üzülsem mi, sevinsem mi?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemde döviz kurlarındaki yatay seyrin, ihracatçılar tarafından eleştirilmesini, tarihsel kur ve ihracat verileriyle yorumladı. Katıldığı yayında Bolat’ın kura yönelik söyledikleri dikkat çekti.

Bakan Ömer Bolat, ekonominin bir dengeler bütünü olduğunu söylerken, kurun sürekli yükseltilerek rekabetçi olunamayacağını, kurdaki artışın enflasyonda yükselişe yaratacağı fiyatlama sorunlarına dikkat çekti. Bolat, şunları söyledi:

“Kur artışı, fiyatlara yapışıyor, yapıştırılıyor çok kolay bir şekilde. Kuru sürekli artırarak veya Türk lirasını devalüe ederek rekabetçi olunması mümkün değil. Kur arttığı zaman bu otomatikman fiyatlara yansıtılıyor. Girdi maliyetlerine yansıtılıyor. Çok kısa bir sürede kur artışının ihracatta rekabetçilik getireceği avantaj kaybolmuş oluyor. İthalat yapanlar da bu gelişmeleri takip ediyor. İthalatçının kur artışından elde edeceği karını, ithalatçı fiyat düşürterek absorbe ediyor.”

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, X hesabından Bakan Bolat’ın yorumunu değerlendirdi.

Kara, “Bu ülkede bir ticaret bakanının, kurla gelen rekabetçiliğin enflasyonla geri gideceğini söylemesine ilk kez tanık oluyorum” derken, paylaşımında duygu değişimlerini ise şu şekilde açıkladı:

“Konuya sonunda doğru yerden yaklaşıldığına sevinsem mi, yoksa 2018-2022'deki tam zıt politikalarla yaşanan gereksiz tahribatı düşünüp üzülsem mi bilemedim.”