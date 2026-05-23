Karabük Lojistik Merkezi bölge ekonomisini güçlendirecek

Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, sürece ilişkin yaptığı açıklamada projenin uzun bir geçmişe dayandığını vurguladı. Çapraz, “Karabük Lojistik Merkezi Projesini 2013 yılında Karabük Ticaret ve Sanayi Odası olarak dile getirdik, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle ilk fizibilite raporunu hazırladık. 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 6. Lojistik Koordinasyon Kurulu toplantısında sunumumuzu yaptık ve projemiz onaylandı. Sürecin paydaşları arasında Karabük Valiliği ve İl Özel İdaresi, Karabük TSO, BAKKA ve Eskipazar OSB yer aldı” dedi.

Filyos Limanı’nın projeye stratejik katkı sağlayacağını belirten Çapraz, “Şimdi önümüzdeki asıl hedefimiz, Filyos Limanı’nın sanayici ve ihracatçıya hizmete açılmasıdır. Limanın faaliyete geçmesi, lojistik merkezimizin yatırımcıya ve sanayiciye sağladığı katkıyı artıracak ve projenin potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirmemizi sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kamulaştırma ve izin süreçlerinde devlet desteğine ihtiyaç olduğunu da vurgulayan Çapraz, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm kamu kurumlarımız, siyasilerimiz, halkımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle sonuca ulaşacağız” dedi.