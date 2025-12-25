Karabük’te emeklilere ücretsiz toplu ulaşım hakkı iptal edildi
Karabük Belediyesi'nin emekliler için sunduğu ücretsiz ulaşım hakkı 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sona erecek.
Türkiye’de yüksek enflasyonun etkisiyle alım gücü giderek zayıflayan emekliler, şimdi de sosyal haklarının daraltılması riskiyle karşı karşıya bulunuyor.
Emeklilere sağlanan ücretsiz toplu ulaşım hakkının kaldırılabileceği yönündeki tartışmalar sürerken, bu yönde somut ilk uygulama Karabük Belediyesi’nden geldi.
Ücretsiz ve sınırsız ulaşım hakkı iptal edildi
Karabük Belediye Meclisi'nin eylül ayında gerçekleştirdiği olağan meclis toplantısında, kent genelinde emekliler için uygulanan ücretsiz ve sınırsız ulaşım hakkı resmen iptal edildi.
Metro uygulamasının olmadığı kentte toplu ulaşım otobüsler aracılığıyla sağlanırken, söz konusu düzenlemeye gerekçe olarak otobüslerde yaşanan yoğunluk gösterildi.
"Ulaşım hakkının emekliler tarafından istismar ediliyor"
Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, emeklilerin ücretsiz toplu ulaşım hakkını kısıtlayan düzenlemenin bizzat emekliler tarafından talep edildiğini belirterek, sınırsız ulaşım hakkının emekliler tarafından istismar edildiğini öne sürdü.
Karabük Belediye Meclisi'nde kabul edilen teklif ile halihazırda yürürlükte olan sınırsız ulaşım hakkının bir sonraki vizeleme döneminde sonlandırılması kararlaştırıldı. İlk kez 2024 yılında uygulanmaya başlanan uygulama resmen 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. 1 Ocak itibarıyla emekliler, otobüslerde ay boyunca yalnızca 30 ücretsiz biniş hakkına sahip olacak.