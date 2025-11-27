  1. Ekonomim
Karabük’ün ekim ayındaki ihracatı 32,9 milyon dolara ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret istatistiklerine göre, Karabük’te 2025 yılı Ekim ayında ihracat ihracat 32 milyon 956 bin dolar, ithalat ise 67 milyon 815 bin dolar oldu.

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Türkiye’de genel ticaret sistemine göre ihracat ekim ayında yüzde 2,0 artarken, ithalat ise yüzde 7,2 yükseldi. Karabük’te ise aynı döneme ait dış ticaret verileri açıklandı.

Karabük’ün ekim ayı ekonomik görünümü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Karabük’te Ekim ayında ihracat 32 milyon 956 bin dolar, ithalat ise 67 milyon 815 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bölge illeri arasında yapılan karşılaştırmada ise, Zonguldak’ta ihracat 33 milyon 682 bin dolar, ithalat 84 milyon 435 bin dolar, Bartın’da ise ihracat 2 milyon 434 bin dolar, ithalat 110 bin dolar olarak kaydedildi.

Karabük’ün ihracat rakamı bir önceki aya göre sınırlı artış gösterirken, ithalat seviyesinin yüksekliği dikkat çekti.

