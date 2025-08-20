  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Karacabey Tarım İşletmesi, 1 milyon 750 bin kilogram yağlık ayçiçeğini satışa çıkardı
Takip Et

Karacabey Tarım İşletmesi, 1 milyon 750 bin kilogram yağlık ayçiçeğini satışa çıkardı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 1 milyon 750 bin kilogram mahsul yağlık ayçiçeğini bir parti halinde açık artırma usulüyle satacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karacabey Tarım İşletmesi, 1 milyon 750 bin kilogram yağlık ayçiçeğini satışa çıkardı
Takip Et

Kurumun ihaleye ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2025 yılı istihsali tahmini 1 milyon 750 bin kilogram mahsul yağlık ayçiçeği, bir parti halinde açık artırma usulüyle satılacak.

Muhammen fiyat kilogram başına 24,9 lira olarak belirlenirken muhammen tutar 43 milyon 575 bin lira olarak hesaplandı.

Geçici teminat 2 milyon 178 bin 750 lira oldu.

İhale, 1 Eylül saat 14.30'da işletmede Alım-Satım ve İhale Komisyonunun huzurunda yapılacak.

Ekonomi
Tepki çeken okul servisi ücretlerine düzenleme! Büyükşehir ve il belediyelerinin fiyat tarifelerine göre miktar belirlenecek
Tepki çeken okul servisi ücretlerine düzenleme: Belediyeler belirleyecek
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
30 sıra nolu MASAK Genel Tebliği ve genişleyen yükümlülükler
30 sıra nolu MASAK Genel Tebliği ve genişleyen yükümlülükler
Muhasebe hataları / Vergi hataları
Muhasebe hataları / Vergi hataları
Turkuaz Kredi geliyor: Türkiye’nin karbon piyasalarında yeni dönemi
Turkuaz Kredi geliyor: Türkiye’nin karbon piyasalarında yeni dönemi
İklim kapitalizmi: Sat, göm, kazan!
İklim kapitalizmi: Sat, göm, kazan!