Karadağ’dan Türk vatandaşlarına sürpriz vize kararı: Başbakan paylaştı

Kotor ve Budva gibi turistik şehirleriyle son yıllarda Türk turistlerin yoğun ilgisini çeken Karadağ, dikkat çeken bir karar duyurdu. Ülke yönetimi, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkını geçici olarak askıya aldığını daçıkladı. Karar, yalnızca turistik ziyaretleri değil, yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen Türk vatandaşlarını da etkileyecek.

Karadağ, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında "Yarın, acil prosedür kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin bir karar alacağız." ifadelerini kullandı.

Spajic, ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatacaklarını da ekledi.

90 günlük vize serbestisi vardı

Türkiye ile Karadağ arasında Vize Muafiyeti Anlaşması çerçevesinde "Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, birbirlerinin ülkesine, her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren doksan (90) günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş maksadıyla vize almadan girebilir" hükmü bulunuyordu.

Ayrıca Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat etmek imkanı tanınmıştı.