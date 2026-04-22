Karadeniz bir fırsat ve işbirliği havzasıdır

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Serhat Köksal,” Karadeniz'i sadece bir deniz olarak değil aynı zamanda bir fırsat, işbirliği havzası ve paylaşılmış bir kalkınma alanı olarak görüyoruz” dedi

Trabzon’da düzenlenen “Blue Economy Summit” zirvesinde konuşan Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Başkanı Serhat Köksal, Karadeniz’in ekonomik potansiyeline dikkat çekerek bölgenin sadece bir deniz değil, aynı zamanda bir işbirliği ve kalkınma havzası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Köksal, bankanın bölgesel kalkınma ve finansman alanında aktif rol üstlendiğini belirterek, liman modernizasyonu, enerji verimliliği ve kamu-özel sektör ortaklığı projelerine destek verdiklerini ifade etti. Risk paylaşım araçları sayesinde özel sermayenin bölgeye yönlendirilmesine katkı sağladıklarını vurguladı.

Konuşmasında bankanın yeni dönemdeki önceliklerinin düşük karbonlu yatırımlar, akıllı liman teknolojileri, dijital lojistik çözümleri, güçlü internet altyapısı ve iklime dayanıklı projeler olduğuna değinen Köksal, limanların sadece kapasite artışıyla değil, aynı zamanda daha yeşil, daha verimli ve daha dirençli hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dirençliliğin yalnızca krizlere hazırlık anlamına gelmediğini ifade eden Köksal, bunun operasyonel esneklik, enerji güvenliği, dijital entegrasyon ve çok modlu ulaşımı da kapsadığını söyledi. Bölgesel işbirliklerinin önemine değinen Köksal, deniz havzalarında başarı için altyapı, enerji, dijitalleşme ve çevresel sürdürülebilirliğe odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

Enerji verimli, dijitalleşmiş ve çevreye duyarlı limanların daha fazla yatırım çektiğini belirten Köksal, Mavi Ekonomi ilkelerinin uzun vadeli rekabet gücünün temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçte limanlar arasında güçlü bağlantılar kurulması, ulaşım modları arasında entegrasyonun artırılması ve kıyı ekonomileri ile iç bölgeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Köksal, tüm yatırımlarda iklim etkileri ve emisyon azaltımının temel kriter olması gerektiğini vurguladı.

Karadeniz’in önemli bir dönüm noktasında olduğunu belirten Köksal, bölgenin ya potansiyelini kullanamayan parçalı bir yapı olarak kalacağını ya da daha rekabetçi, sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomi haline geleceğini söyledi. Banka olarak ikinci seçeneğe inandıklarını ifade etti. Köksal, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle işbirliği içinde daha yeşil ve kapsayıcı bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek “Amacımız çok net: Karadeniz’i sadece bir deniz olarak değil, aynı zamanda bir fırsat, işbirliği havzası ve paylaşılmış bir kalkınma alanı olarak görüyoruz” dedi.