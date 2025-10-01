Karadeniz, gıda ürünlerini Rusya’da tanıttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), 16-19 Eylül 2025 tarihleri arasında Moskova/Rusya’da düzenlenen ve dünya genelinde gıda sektörünün en prestijli organizasyonları arasında yer alan World Food Moscow Fuarına katılarak, Doğu Karadeniz Bölgesi'nin seçkin gıda ürünlerini uluslararası arenada tanıttı.

Bölgenin önde gelen ihraç kalemleri olan fındık, Türk somonu, yaş meyve ve sebze, çay ve süt ürünlerinin tanıtımı yapılan stantta ürünlerin tadımı da yaptırılarak, özellikle Rus tüketicilerin değerlendirmeleri alındı. DKİB Genel Sekreteri Ongan Bahadır, fuarda sergilenen Türk ürünlerinin gördüğü ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Genel Sekreter Bahadır, yaptığı açıklamada şunları söyledi.

Hedef Rusya pazarından fazla pay almak

“Doğu Karadeniz Bölgesinin hem yaş meyve sebze hem de su ürünleri sektöründe en önemli ihraç pazarı olan Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatın daha arttırılması ve bölgemizde faaliyet gösteren gıda imalatçısı firmalarımızın Rusya pazarından daha fazla pay almalarının sağlanması amacıyla katıldığımız bu fuarda ürünlerimizi tadan her ziyaretçinin standımızdan gülümseyerek ayrılması bizlere mutluluk verdi.”

Fuara, bölge gıda ihracatçılarının Rusya pazarındaki konumlarını güçlendirmeleri ve yeni kapılar aralamak amacıyla katıldıklarını ifade eden Bahadır, “farklı ülkelerden gelen iş insanlarıyla yapılan birebir görüşmelerle ihracatçılarımız için önemli iş birliklerinin temellerini atmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Bahadır ayrıca, DKİB standını ziyaret eden Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Moskova Ticaret Baş müşavirleri Çiğdem Şamiloğlu Erkoç, Kadir Sarıkaya ve Ticaret Müşaviri Ahmet Onur Öztürk’ün bölge ihracatına dair bilgi aldıklarını söyledi.