KARADENİZBİRLİK, üreticilere 446 milyon TL ödeme yaptı

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, birliğe Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 12 tarım satış kooperatifinin bağlı olduğuna işaret etti.

Birliğin 25 bine yakın üretici ortağına hizmet götürdüğünü belirten Erarslan, "Üreticisinden aldığı ham madde ile 'KARADENİZBİRLİK' markalı ve bölgenin tek Helal Gıda sertifikalı ayçiçeği yağını üretmektedir. Birliğimiz 2023 yılında 36 bin ton ayçiçeği alımı yaparak üreticiye 446 milyon lira ödedi. Aynı zamanda 2023 yılında yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak ise üretici ortaklara ekimden önce 33 milyon lira nakdi kredi ile 51 milyon lira tutarında ayni olmak üzere 84 milyon lira tutarında kredi dağıtımında bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Erarslan, KARADENİZBİRLİK'in 2024 yılında iyileştirme ve teknolojik revizyon çalışmalarına devam edileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelecek dönemlerde, üretim faaliyetlerinde, birim alandaki verimi artırma ve yağlık ayçiçeği tohumlarının yağ oranlarının iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Ayrıca üretici kesiminin sürekli olarak yeterli gelir elde edebilmesi ve üretimin devamını sağlama çabalarına da devam etmekteyiz. Ancak bu çerçevede devletin önemli desteği gerekmektedir."