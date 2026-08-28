Karadeniz'de güvenliği sağlayacak uluslararası bir mekanizma gerekli

SALİM SÜRMELİ

Karadeniz’de Türk sahipli sivil ticaret gemilerine yönelik dron saldırılarına bir yenisinin eklenmesi, bölge iş dünyasının tepkisine neden oldu. Samsun Limanı’ndan Rusya’nın Tuapse Limanı’na seyir hâlindeyken saldırıya uğrayan “Lider Bordo Mavi” isimli Ro-Ro gemisine ilişkin açıklama yapan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkanı Selçuk İskender ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve saldırıların son bulması çağrısında bulundu.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, “Lider Bordo Mavi” isimli Ro-Ro gemisinin dron saldırısına uğramasının, son haftalarda Türk sahipli sivil ticaret gemilerine yönelik saldırıların ulaştığı boyutu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Saldırıları büyük endişeyle takip ettiklerini belirten İskender, “Artık münferit olaylar olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan bu saldırıları büyük bir endişeyle takip ediyor ve şiddetle kınıyoruz” dedi.

Ticari gemilerin savaşın tarafı olmadığını vurgulayan İskender, “Tamamen sivil amaçlarla faaliyet gösteren, başta gıda ürünleri olmak üzere ülkeler arasındaki ticari yükleri taşıyan gemilerin ve bu gemilerde görev yapan denizcilerin saldırıların hedefi hâline gelmesi hiçbir şekilde kabul edilemez” diye konuştu.

Saldırıların denizcilerin can güvenliğinin yanı sıra ihracatçılar, dış ticaret ve lojistik hatlar açısından da ciddi risk oluşturduğunu belirten İskender, navlun ve sigorta maliyetlerindeki artış ile ticari seferlerin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğine dikkat çekti. İskender, “Karadeniz, sivil ticaret gemilerinin hedef alındığı bir çatışma alanına dönüşmemeli; güvenli ticaretin, iş birliğinin ve bölgesel refahın denizi olmalıdır. Sivil gemilere ve denizcilere yönelik saldırılar artık son bulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Çelebi: “Belli ki Türkiye sınanmaktadır”

Trabzon TSO Başkanı Erkut Çelebi de Ağustos ayında Karadeniz’de sivil Türk gemilerine yönelik saldırılara bir yenisinin eklendiğini belirterek, “Bu gelişmeler hepimizi endişelendiriyor” dedi.

Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için temasların artırılması gerektiğini vurgulayan Çelebi, saldırıların uluslararası ticareti de tehdit ettiğini belirterek, “Belli ki Türkiye sınanmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Karadeniz’de de barıştan yana tavır alan Türkiye bu tutumunu devam ettirecektir. Komşularımız arasında yaşanan savaş ülkemize de zorluklar yaşatıyor” ifadelerini kullandı.

Saldırılardan mağdur olan firmalara destek verilmeli

Saldırırların ekonomik boyutuna da dikkat çeken Çelebi, Türk iş insanlarının uluslararası pazarlarda büyük emeklerle elde ettiği pazar payının bu tür olaylardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Dron saldırılarının mücbir sebep kabul edilmesi gerektiğini savunan Çelebi, saldırılarda gemilerin vurulduğunu, büyük hasarlar meydana geldiğini ve yaralanmalar yaşandığını belirtti.

Çelebi, “Gemi sahipleri ile gemide yükü olan firmalarımız var. Bu firmalarımızın kredileri, vergileri, ticari ödemeleri var. Bu konularda da atılması gereken adımlar konusunda resmi makamlarla gerekli yazışmaları yaptık. İş insanlarımızın, firmalarımızın taleplerini ilettik. Beklentimiz bu saldırılardan mağdur olan firmalarımızın desteklenmesidir” dedi.

Karadeniz’de güvenli ticaret koridoru çağrısı

Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir, “Rusya üzerinden yapılan kömür, Ukrayna üzerinden gerçekleştirilen tahıl sevkiyatları başta olmak üzere birçok ürünün taşınmasında ciddi aksamalar yaşanıyor. Kömür fiyatları şimdiden Amerikan doları bazında yaklaşık yüzde 40 oranında arttı. Tahıl ve gübrede de benzer bir risk söz konusu. Yanı sıra ihracat rotası olarak da kullanılan bu denizyolu, iki yönlü ticarete de büyük sorun yaratıyor” dedi.

Eldemir EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

“Burada artık sadece tek tek firmaların yaşayabileceği bir lojistik problemden değil, bölgesel ve Türkiye ekonomisini ilgilendiren stratejik bir riskten söz ediyoruz. Rusya ve Ukrayna ile birlikte Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin tamamı bu gelişmelerden etkileniyor. Taşımacılığın daha uzun süre aksaması halinde başta enerji, tahıl ve gübre olmak üzere temel girdilerde arz ve fiyat baskısının daha da artması kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle Karadeniz’de ticari gemilerin güvenliğini sağlayacak uluslararası bir mekanizmanın bir an önce oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Karadeniz’de güvenli ticaret koridorlarının oluşturulması ve ticari gemilerin can ve mal güvenliğinin garanti altına alınması artık ekonomik bir zorunluluk haline gelmiştir. Belki de bu kriz, savaşan tarafların ve Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkelerin aynı masa etrafında buluşması için bir fırsata dönüştürülebilir. Karadeniz’de ticaretin güvenliğini sağlamak için atılacak adımlar, ekonomik hayatın normalleşmesinin yanında kalıcı barış için de önemli bir başlangıç olabilir” dedi.

SAMSİAD Başkanı Eldemir, “Gemiler personelleriyle birlikte güvenli bölgelerde veya açıkta beklemek zorunda kalıyor ve bekleyen her gemi işletmeler açısından ilave maliyet oluşturuyor. Karadan alternatif taşıma güzergâhları elbette değerlendirilebilir. Ancak deniz taşımacılığının kapasitesini karşılayacak alternatiflerin devreye alınması hem zaman alacak hem de lojistik maliyetleri önemli ölçüde artıracaktır” dedi.