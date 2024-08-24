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Karadeniz’de palamut bolluğu

Karadeniz’de Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 15-31 Ağustos tarihleri arasında kıyı balıkçılarının palamut avcılığına izin verilmesinin ardından denize açılan kıyı balıkçıları olta, çaparı ve diğer ağ yöntemiyle palamut avcılığına başladı. Palamutlar tezgahları süslemeye başlarken, vatandaşlar da şimdiden palamuta yoğun ilgi gösteriyor.

Haber Merkezi
İHA
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Karadeniz’de palamut bolluğu
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Balıkçılar geçen yıl bu zamanlar mumla aradıkları palamutların erken göründüğünü belirtirken sezonun bereketli geçeceğini söylediler. Balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı, palamut avcılığının iyi başladığını belirterek “Bu sene itibariye palamut avcılığı iyi başladı diyebiliriz. Umudumuz inşallah iyi olacak görüntü o şekilde. Kıyı balıkçıları olta ile avlayıp bize getiriyor biz de satıyoruz. Geçen sene bu zamanlarda mumla aradık hiç olmadı bu sene erken başladı erken gözüktü. Bu sene Allah’ın izniyle güzel bir sezon olacak” dedi.

"Olta balıkçılığı erken başladı"

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise “Bu sene olta balıkçılığı erken başladı iyi gidiyor bundan sonra iyi olacak inşallah” diye konuştu.

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