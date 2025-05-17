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Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfi! Cevdet Yılmaz: Cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Karadeniz'deki 30 milyar dolar ekonomik değere sahip yeni doğal gaz keşfine ilişkin "Enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Haber Merkezi
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Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfi! Cevdet Yılmaz: Cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cevdet Yılmaz, "75 milyar metreküp rezerv ve yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır" dedi. 

"Cari açığı azaltmaya katkı sağlayacak"

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, stratejik öncelikleri olan enerji alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfinin hayırlı olmasını dileyerek, "75 milyar metreküp rezerv ve yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

"Sağlıkta güçlü politikalarla yola devam ediyoruz"

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, sağlık hizmetlerinde standartları yükseltirken, sağlık turizmi ve sağlık endüstrisi alanlarında da güçlü politikalarla yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

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