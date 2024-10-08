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Karadeniz'de zargana bereketi! Kilosu 200-300 TL bandında

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesinin ardından denize açılan tekneler son yılların en bereketli av sezonunu geçiriyor. Balık çeşitleri arasında son yıllardır pek az avlanan zargana tezgâhlarda bol görülmeye başlarken, kilosu 200-300 TL arasında değişiyor.

Haber Merkezi
İHA
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Karadeniz'de zargana bereketi! Kilosu 200-300 TL bandında
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Trabzon Balık Hali’nde bu günlerde ağırlıklı olarak palamut tezgahlarda yerini alırken diğer balık çeşitlerinin bolluğu da dikkat çekiyor. Balık çeşitleri arasında son yıllardır pek az avlanan zargana tezgâhlarda bol görülmeye başlarken, kilosu 200-300 TL arasında değişiyor.

Yıllar sonra bir ilk

Balıkçılar zargana balığının bu sıralar bol avlandığını ancak vatandaşların genelde palamudu daha çok tercih ettiğini söyledi. Zargana balığının son 3-4 yıldan beri ilk kez böyle bol miktarda avlandığını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Palamut, istavrit, hamsiden sonra sargan da (zargana) bol gelmeye başladı. Yeni avı başladığı için şu an kilosunu 300 TL’den satıyoruz. Palamut 50-75 TL’ye kadar düştü. İstavrit 100 TL, barbun da bu aralar bollaştı kilosunu 100-150 TL. Sargan son yılların en bereketli sezonu diyebiliriz. Üç dört yıldır sargan pek görülmemişti. Bu aralar çıkmaya başladı inşallah bundan sonra da bereketli olur” diye konuştu.

Vatandaşın genelde palamudu daha çok tercih ettiğini kaydeden balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, “Sargan (zargana) bu sıralar fena değil. Genelde vatandaş palamuda yöneldiği için sargana pek bakmıyor. Fiyatı 200-250 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

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