Karadeniz’den Çin’e fındık çıkarması

Ticaret Bakanlığı’nın “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Proje Desteği” kapsamında Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) tarafından yürütülmekte olan Ur-Ge projesinin bu seneki son yurtdışı durağı Çin Halk Cumhuriyeti oldu.

Proje paydaşı 8 KİB üyesi ihracatçı firma, 8-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Şanghay’da gerçekleştirilen FHC Fuarı’na bağımsız stantlar ile iştirak ederek Türk fındığına ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdi ve yeni ihracat bağlantıları yaratmaya çalıştı.

1,4 milyarlık nüfusu ile dünyanın en kalabalık ülkesi ve en büyük ikinci ekonomisi konumunda bulunan Çin’de gıda maddeleri açısından en önemli etkinliklerden biri olan FHC fuarına 69 farklı ülkeden 3 bin 500 yerli ve yabancı firma iştirak ederken 150 bini aşkın kişi de fuarı ziyaret etti.

Söz konusu fuarda Aysan, Durak, Gaffaro, Gürsoy, Karimex, Özyılmaz, Sabırlar ve Yavuzkan firmalarından oluşan Türk fındığı kümesinin stantları büyük ilgi çekti.

KİB Genel Sekreterliği tarafından yürütülen Ur-Ge projesinin yurtdışı faaliyetleri çerçevesinde, 2023 yılı içinde daha önce Hindistan’a yönelik bir ticaret heyeti gerçekleştirilmiş ve Japonya’dan da ülkemize bir alım heyeti getirilmişti.

Bu senenin son yurtdışı pazarlama etkinliğinin gerçekleştirildiği Çin’e yapılan fındık ihracatında son yıllarda gözlemlenen artış dikkat çekmekte. Çin’e yönelik fındık ihracatımız, İhracatçı Birlikleri tarafından uzun yıllardır yürütülen reklam ve tanıtım faaliyetlerinin de etkisiyle 10 sene öncesinde yıllık 2 bin ton civarındayken son yıllarda ortalama 9 bin tona ulaştı ve böylece Çin, Türkiye’nin en fazla fındık ihraç ettiği ilk 10 ülke arasında sağlam bir konuma yerleşti. Bu tür pazarlama faaliyetleri ile ihracat miktarımızın daha üst seviyelere yükseltilmesi hedefleniyor.