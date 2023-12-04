Karadeniz'in en büyük kentsel dönüşüm projesinde imzalar atıldı

Helmann'dan yapılan açıklamaya göre, uzun zamandır üzerinde çalışılan ve vatandaşların da yıllardır beklediği projede sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Rize'nin Derepazarı ilçesinde yer alan Eriklimanı Mahallesi'ndeki bazı bölgeler kentsel dönüşüm ve proje geliştirme alanı olarak ilan edildi.

Söz konusu kararın ardından çalışmalarını hızlandıran Derepazarı Belediyesi, gayrimenkul sektörü şirketleri arasında yer alan Helmann ile iş birliğine gitti.

Konut, villa ve iş yerlerinden oluşan ve 1800'e yakın bağımsız bölümün yer aldığı proje için Derepazarı Belediyesi'nde imza töreni düzenlendi. Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin ile Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün'ün katıldığı törende, Derepazarı Eriklimanı Mahallesi'nde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesi için imzalar atıldı.

"Yıllardır beklediğimiz ve emek verdiğimiz bir proje"

Açıklamada, törende yaptığı konuşmasına yer verilen Selim Metin, yıllardır hak sahiplerinin ve vatandaşların da beklediği projenin hayata geçmesi için sona yaklaştıklarını belirterek, Eriklimanı'nda adeta yeni bir ilçe kuracaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin imzasıyla bölgenin resmi olarak dönüşüm ve proje geliştirme alanı ilan edildiğini kaydeden Metin, "Artık top bizde. Biz de anlaşmalarımıza başladık. Bu işi hızlı bir şekilde hayata geçirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Metin, bölgede 500'e yakın konut bulunduğunu ve hak sahiplerinin dönüşüm için çok istekli olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Artı arsalar var içerisinde. Hak sahiplerimiz de bizim gibi yıllardır bekliyordu. Uzun süredir beklediğimiz ve emek verdiğimiz bir proje. 1500 ile 2 binin arasında konut, villa ve dükkan yapılacak. Sosyal tesisleriyle, camisiyle, kültür merkeziyle, spor salonuyla, park ve bahçeleriyle çok güzel bir proje hayata geçireceğiz. Projenin detayları üzerinde Helmann şirketimizle çalışıyoruz. En kısa sürede temeli atmayı planlıyoruz. İmzalarımızı attık, bundan sonra süreci hızlandırıyoruz."

Derepazarı Belediye Başkanı Metin, 1994 yılında belediye başkanı olduğunu anımsatarak, "Bu proje hep hayalimdi. Bunun temelini atıp bölgemizi görkemli hale getireceğiz. Rize'ye en yakın ilçeyiz. Buradaki dairelerin çok hızla satılacağı kanaatindeyiz. Herkes bunu bekliyor. Hak sahipleri bile artık evlerine bakım yapmıyor. Onlar da kentsel dönüşümü bekliyor." ifadelerini kullandı.

"Yüksek memnuniyet oranını bu projede de sürdüreceğiz"

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Özgün de konut, ticari gayrimenkul ve arsa üretiminde yakaladıkları başarıların ardından kentsel dönüşüm projelerini radarlarını aldıklarını bildirdi.

Gayrimenkul alanında geliştirdikleri çevreci ve kaliteli projelerle yerli ve yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi gördüklerini kaydeden Özgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün imzalarını attığımız projeden önce yine kentsel dönüşüm konusunda hak sahiplerinden bizzat talep aldık. Ancak projeler bize uygun olmadığı için kabul etmedik. Almanya'da bu alanda bir projemiz devam ediyor. Derepazarı Belediyemizin Eriklimanı Mahallesi'ndeki alanı ise başlı başına bir kentsel dönüşüm projesi olarak ilgimizi çekti. Daha önceki projelerimizde yakaladığımız başarımızı ve sektörün çok üzerinde olan memnuniyet oranını burada artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz."

1662 adet konut yapılacak

Selman Özgün, doğaya ve insana saygılı konut üretmeyi öncelik olarak benimsediklerinin altını çizerek, "Son yıllarda yoğunlaştığımız konut ve arsa üretimi ile parselasyon uygulamaları konusunda kurumsal ve kazançlı projeler hayata geçiriyoruz. Şimdi de kentsel dönüşüm projelerinde adımızı tüm Türkiye'ye duyuruyoruz." açıklamasında bulundu.

Eriklimanı Mahallesi'ndeki dönüşüm projesini hayata geçirecek şirket sayısının çok az olduğunu aktaran Özgün, bu açıdan projenin kendileri için büyük anlam ifade ettiğini vurguladı.

Onlarca yıldır hayal edilen bir projeye imza atmaktan dolayı gurur duyduklarını kaydeden Özgün, şu bilgileri verdi:

"Proje kapsamında 1662'si konut olmak üzere toplamda 1800'e yakın bağımsız bölüm inşa edeceğiz. 4 farklı adada 1+1'den 3+1'e kadar farklı büyüklüklerdeki konut, villa ve ticari ünitelerden oluşan projemizin toplam 147 bin 210 metrekare inşaat alanı bulunuyor. Farklı etaplar halinde gerçekleştirilecek projenin inşaatına kısa sürede başlamak istiyoruz. Bu kapsamda belediyemizden hak sahipleri ile son anlaşmalarını tamamlamasını bekliyoruz. Anlaşmaların tamamlanması, hak sahipleri ile sürecin eksiksiz olarak yürütülmesinin ardından proje uygulamaya geçecektir. Maddi değeri çok yüksek bu projemiz Karadeniz Bölgesi'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi. Türkiye'de de sayılı projeler arasında yer alıyor. Alnımızın akıyla bu projeyi hayata geçireceğimize ve burada başarılı olacağımıza inanıyorum."

"Yatırımcıyı cezbedecek"

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Özgün, geçen yıl hizmete giren Rize-Artvin Havalimanı sayesinde son dönemde ilginin arttığı kentin gelişiminin hızlandığını bildirdi.

Rize'nin, turizm olanakları sayesinde her geçen gün ziyaretçilerin daha fazla odağına girdiğini kaydeden Özgün, "Cumhurbaşkanımız son ziyaretinde bölgedeki yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz da Rize'ye 64 milyar liralık yatırım yapıldığı açıklamıştı. Bu açıklamalar ve yatırımlar özel sektörün de ilgisini çekiyor. Projemizle birlikte Rize bölgesine yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinin daha da artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.