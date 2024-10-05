  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Karadeniz'in incisi hamsi cep yakıyor!
Takip Et

Karadeniz'in incisi hamsi cep yakıyor!

Balık sezonu devam ederken palamudun yanı sıra hamsi de tezgahlarda yerini aldı. Ancak, Karadeniz'in incisi hamsinin fiyatı adeta cep yakıyor. En çok tüketilen balıklardan biri olan hamsinin kilosu 200 TL'den satışa sunuluyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karadeniz'in incisi hamsi cep yakıyor!
Takip Et

Karadeniz’in incisi olan ve düşük bütçeli ailelerin daha çabuk ulaştığı hamsi bu kez palamut fiyatlarına nazaran el yaktı. Palamut tanesi 100 TL’den satılırken, hamsi avının az olmasından ötürü kilogramı 200 TL’den satılıyor.

Hamsinin kilosu 200 TL

Hamsinin kilogramının 200 TL’den tezgaha indiğini dile getiren balıkçı esnafı Murat Kurt, palamutta uygun fiyatların devam ettiğine dikkat çekerek “Hamsinin kilosu 200 TL. Balıklarımızın, deniz ürünlerimizin hepsinde bol bol vitamin var. A, B, C, D, E, F, G vitaminleri, hepsi mevcut. Balık yedin mi tüm vitamini alıyorsun. Fiyatlar şuan normal seyrinde. Palamutta kilolukların tanesi 100 TL, 600 gramlıklar 75 TL. Fiyatlar normal yani uygun. 1 balık 1 kilo geliyor” ifadelerini kullandı.

Kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu?Kahve günün hangi saati içilmelidir? Fazla kahve içmek B12 vitamini eksikliğine neden olur mu?Yaşam
MasterChef Balaban kebabı tarifi! Balaban kebabı nasıl yapılır?MasterChef Balaban kebabı tarifi! Balaban kebabı nasıl yapılır?Yaşam
Balonla uçuşta tüm zamanların en yüksek rakamı bekleniyorUraloğlu: Eylül ayı itibarıyla 9 ayda 32 bin 445 sıcak hava balonu havalandıEkonomi

 

 

Ekonomi
Uzmanı uyardı: İnternetten ucuz altın almak isterken binlerce lira dolandırılmayın!
Uzmanı uyardı: İnternetten ucuz altın almak isterken binlerce lira dolandırılmayın!
EPDK’dan elektrik ve akaryakıt şirketleri ile ilgili karar!
EPDK’dan elektrik ve akaryakıt şirketleri ile ilgili karar!
Balonla uçuşta tüm zamanların en yüksek rakamı bekleniyor
Balonla uçuşta tüm zamanların en yüksek rakamı bekleniyor
Ticaret Bakanı Bolat’tan ihracatçı için ilk sinyal geldi: Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz
Ticaret Bakanı Bolat: Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz
Çam balı, üreticilerin yüzünü güldürdü! Hedef 20 bin ton rekolte
Çam balı, üreticilerin yüzünü güldürdü! Hedef 20 bin ton rekolte
Piyasalarda haftaya neler izlenecek?
Piyasalarda haftaya neler izlenecek?