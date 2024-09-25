Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yüzde 11 arttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Karadeniz'den 8 ayda 30 ülkeye 37 bin 15 ton su ürünü satıldığını söyledi.

Bu ihracattan 227 milyon 17 bin 717 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın 30 bin 159 ton karşılığı 204 milyon 520 bin 834 dolar kazanılan 2023'ün 8 ayına göre miktarda yüzde 23, değerde ise yüzde 11 arttığını ifade etti.

En fazla ihracat Rusya Federasyonu'na yapıldı

Kalyoncu, en fazla ihracatın 99 milyon 277 bin 28 dolarla Rusya Federasyonu'na yapıldığını, bu ülkeyi 25 milyon 745 bin 391 dolarla Hollanda, 21 milyon 973 bin 52 dolarla da Birleşik Krallık'ın izlediğini dile getirdi.

Bölge ihracatının 77 milyon 102 bin 488 dolarını Trabzon'un sırtlandığına işaret eden Kalyoncu, kentten 8 ayda 21 ülkeye 13 bin 780 ton su ürünü satıldığını kaydetti.

Kalyoncu, su ürünlerinin önemli bir ihraç ürünü olduğunu vurgulayarak, "O nedenle de su ürünleri sektöründe ihracatı artırmaya yönelik her türlü çalışmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda da yılı çok güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz." dedi.