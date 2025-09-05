  1. Ekonomim
Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi tezgahlarda yerini aldı! Balık fiyatları ne kadar oldu?

Rize'de balık sezonu yerli hamsiyle açıldı. İlk hamsinin kilosu 200 TL'den satılıyor.

Karadeniz’in vazgeçilmezi hamsi tezgahlarda yerini aldı! Balık fiyatları ne kadar oldu?
1 Eylül itibariyle balık sezonunun açılmasıyla Rize’de yılın ilk hamsisi tezgahtaki yerini aldı. Kilosu 200 TL’den satışa sunulan hamsi için balıkçı esnaflarından Hayati Sarıbaş, "Bu yıl inşallah bereketli bir sezon olacak. Denizden çok umutluyuz. Balıklar çok güzel. Sezonun açılmasıyla birlikte balık satışımız başladı. Havaların soğumasını bekliyoruz. Bu sezon bol hamsi bekliyoruz. İnşallah bol balık olur herkes yer. Hamsi bu gün ilk defa geldi. Bir döner ekmek 200 TL, bir kilo hamsi 200 TL. 3-4 kişi salatayla birlikte yiyor. Zengin de fakir de yesin. Sağlık için balık yiyelim" dedi.

Balık fiyatları ne kadar?

Hamsinin yeni çıktığını belirten balıkçı esnaflarından Mustafa Uzun, "İlerde havaların soğumasıyla hamsi daha da bollaşacak. Bu yıl hamsinin bol olacağı söyleniyor. Bakalım nasıl olacak. Hakiki Rize hamsisi. Kilosu 200 TL. Bol bir hamsi sezonu bekliyoruz bu yıl. Palamut pek yok. Geçen yıl istavrit 100 TL idi bu yıl da 100 TL. Mezgit, 150, barbun 200 TL. Fiyatlar geçen yıl fiyatı ile aynı. Balıklarda bir artış yok. Geçen yıl ne ise bu yıl da aynı fiyatlar" diye konuştu.

Rize’de ortalama diğer balıkların kilo fiyatları ise şöyle; istavrit 100 TL, mezgit 150 TL, barbun 200 TL, mırmır 250 TL, çupra 250 TL, kefal 100 TL ve torik 500 TL.

