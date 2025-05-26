Karadenizli fındık ihracatçıları Çin’den umutlu dönüyor

Çin'in geniş tüketici pazarına ulaşmak isteyen firmalar için kritik bir giriş noktası olarak değerlendirilen fuar, bu sene 75 ülkeden 5.000'den fazla katılımcıyı bir araya getirirken Sial China Fuarı’nda Aysan, Gaffaro, Gürsoy, Özgün, Özyılmaz, Poyraz Poyraz, Sabırlar ve Yavuz firmalarından oluşan Türk fındığı kümesinin stantları büyük ilgi çekti.

Türkiye’den Çin’e ihraç edilen gıda ürünleri arasında listenin ilk sırasında yer alan fındık, ülkede adeta Türk tarım ürünlerinin de bayrak taşıyıcısı konumunda bulunmakta. Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon gibi geniş bir coğrafyada yerleşik olan söz konusu ihracatçı firmalar, Şanghay’daki fuarda sadece Karadeniz Bölgesinin medarıiftiharı olan fındığa ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmekle kalmadı, dünyanın en gelişmiş fındık işleme tesislerine sahip olan Türk fındık sanayisini de Çin’de en iyi şekilde temsil etti.

Fındık ihracatçılarının stantları Şanghay Başkonsolosu Sn. Özlem KURAL ve Ticaret Ataşeleri Sn. Tuğçe TERZİ PARLAK ve Sn. Kadriye Yaprak TAŞAR tarafından da ziyaret edilirken, Çin devlet televizyonu CCTV tarafından da KİB Başkanı Sn. Hasan Osman SABIR ve tüm katılımcı firmalar ile röportajlar gerçekleştirildi.

Gerek Fındık Tanıtım Grubu gerekse İhracatçı Birlikleri kaynakları kullanılarak uzun yıllardır tanıtım faaliyetleri yürütülen Çin’e 2024 yılında 10.294 ton karşılığında 94 Milyon $ ihracat gerçekleştirilmiş ve elde edilen döviz girdisi açısından tüm zamanların en yüksek tutarına ulaşılarak yeni bir rekor kırılmıştı. Fındık ihracatçıları, Şanghay’daki fuardan da yeni rekorlar umuduyla ayrıldı.