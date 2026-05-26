Karagöz İnşaat, Katar’da 7 milyon dolarlık yatırım yapacak

3 bin 500 dönüm alanda mısır, buğday ve pamuk ektiklerini dile getiren Musa Karagöz, "100 dönümlük alanda fıstık ağacı ektik" dedi. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 270 milyon liraya çırçır ve yağ fabrikası satın aldıklarını bu tesisin GES ile kendi enerjisini ürettiğini ifade etti. İnşaat alanındaki faaliyetlerinin ise hem yap-sat hem de kamu alanında hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Karagöz, “Başta Bismil ilçemiz olmak üzere yap-sat sektöründe devam eden projelerimiz var. Bunun yanı sıra kamu alanında ise hem alt yapı hem de TOKİ projelerimiz var. Sur Beton markası ile faaliyet gösteren tesisimiz Diyarbakır inşaatlarının yüzde 50’sinin betonunu karşılamakta. Sur Beton'un yanında 20 bin m2 alanda 100 milyon liralık yatırım ile yeni bir tesis kurduk. Burada kaldırım parkeleri üretimi yapıyoruz" diye konuştu.

İlk yurt dışı yatırımları için Katar’da araştırma yaptıklarını belirten Karagöz, “Yapı malzemelerinin satışının yapılacağı bir mağaza açmayı hedefliyoruz. 2 bin 500 metrekaresi kapalı toplam 5 bin metrekarelik bir alan için anlaşma sağlamış durumdayız. Bizimle beraber iki ortağımız daha bu yatırımda olacak. Toplam 7 milyon dolara mal olacak mağazada Türkiye’nin önemli yapı malzemesi üreticilerinin ürünlerinin de satışı olacak" dedi. Amedspor’un başarısına da değinen Musa Karagöz, Amedspor’un Diyarbakır’ın geleceğine katkı sunacağını ve Diyarbakır’ın marka değerine büyük katkı sağlayacağını söyledi. Karagöz, Amedspor’un başarısının yalnızca sporla sınırlı olmadığını belirterek, kentin turizm, ekonomi ve yatırım alanlarında da önemli kazanımlar elde edeceğini vurguladı.