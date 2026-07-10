Karahan: Enflasyon beklentisindeki bozulma sınırlı kaldı
TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını belirterek, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini söyledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan Türkiye Forumu'nda yaptığı "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" sunumunda enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karahan, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı olduğunu belirtirken, arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı taşıdığını ifade etti.
Maliyet baskılarının azalmasının beklendiğini kaydeden Karahan, temel enflasyondaki son dönemdeki yukarı yönlü hareketin yakın vadeli enflasyon görünümü açısından risk oluşturduğunu söyledi.
Ekonomik aktivitede yavaşlama sürüyor
Karahan, kredi büyümesinin ılımlı hale geldiğini, ikinci çeyrekte dış ticaret açığının daraldığını ve yerleşiklerin Türk lirasına talebinin güçlü seyrini koruduğunu ifade etti.
Döviz rezervlerinin de güçlü olduğunu belirten Karahan, sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğünü dile getirdi.
Çatışmaların dezenflasyon sürecinde gecikmeye yol açtığını kaydeden Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun talep, döviz kuru ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini desteklemeye devam edeceğini vurguladı.
Para politikası enflasyon görünümüne göre şekillenecek
Karahan, Para Politikası Kurulu'nun politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimini dikkate alarak dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini söyledi.
Para politikası kararlarının toplantı bazında ve ihtiyatlı şekilde alınacağını belirten Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde para politikası duruşunun ilave sıkılaştırılacağını ifade etti.