Ekonomistler, Karahan'ın sunumunu yorumladı: Ocakta faiz indirimi gelecek mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bank of America'nın (BofA) Londra'daki konferansında yatırımcılarla buluştu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Londra'da "Türkiye’de Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

TCMB’nin sitesinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan sunumda Karahan, enflasyonun düşüşünü sürdürdüğünü belirtirken, hizmet enflasyonunda da azalış kaydedildiğini ifade etti.

Sunuma ekonomistler de yorum yaptı.

“Ocakta 250 baz puan daha indirim geliyor”

Prof. Dr. Hakan Kara, sunuma yönelik yorumunda, risklerden çok bahsedilmediğini ve iyimser bir bakış açısı olduğunu belirtirken, ocak ayındaki PPK toplantısından faiz indirimi çıkmasının olası olduğunu şu şekilde anlattı:

“Merkez Bankasının son sunumu biraz iyimser görünüyor. Risklerden pek bahsedilmeden iyi görünen gelişmeler sıralanmış. Tercümesi: Ocak’ta 250 baz puan daha indirim geliyor.”

Merkez Bankasının son sunumu biraz iyimser görünüyor. Risklerden pek bahsedilmeden iyi görünen gelişmeler sıralanmış.



Tercümesi: Ocak’ta 250 baz puan daha indirim geliyor. https://t.co/VGiaJQj93k — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 15, 2025

“Sunum çok daha besleyici olabilirdi”

Dr. Burcu Aydın sunuma yönelik yorumunda şunları belirtti:

“Enflasyon Görünümü Sunumunu “görünüme” değinmeyen genel değerlendirmeler olarak okudum. 2025 yıl sonunda %21 hedefine giden enflasyon patikası, parasal sıkılık, finansal koşullar ve çıktı açığı kapalı kutu… Sunum çok daha besleyici olabilirdi. Şimdi döndük yine “ocakta faiz indirimi olacak mı” sorusuna…”

Enflasyon Görünümü Sunumunu “görünüme” değinmeyen genel değerlendirmeler olarak okudum.



2025 yıl sonunda %21 hedefine giden enflasyon patikası, parasal sıkılık, finansal koşullar ve çıktı açığı kapalı kutu…



Sunum çok daha besleyici olabilirdi.



Şimdi döndük yine “ocakta faiz… https://t.co/u7lRcFDfE5 — Burcu Aydın (@aydin_brcu) January 15, 2025

“Maliyeti bahane gösteren çok sayıda firma var”

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, sunumda yer alan grafiklerdeki sanayi sektöründeki firmaların fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeye yönelik şu yorumları yaptı:

“Fiyatlarını talepten çok, maliyete göre artırdığını ifade eden firma sayısı yaklaşık iki katı fazla. Ciddi bir maliyet artışı olmamasına rağmen, maliyeti bahane gösteren çok sayıda firma var. Talep düşse bile fiyat artırmak mümkün hale geliyor, yani talepsiz bir enflasyon. Yani firmalar kar hedeflemesi yapıyor, miktardaki düşmeyi fiyat artışı ile telafi ediyorlar.”