Karakılçık buğdayı coğrafi işaret tescili aldı

“Seferihisar topan karakılçık” buğdayının coğrafi işaret alması, yerel tarımsal mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına büyük öneme sahip. Coğrafi işaret Seferihisar’ın yerel ürünlerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınmasına imkan tanırken, bölge ekonomisine de katkı sağlayacak.

'Ata Ekmeği ve Armola Pazarı’ öncesi müjde

Seferihisar’da geleneksel olarak üretilen topan karakılçık buğdayı, ilçenin önemli kültürel etkinliklerinden biri olan Ata Ekmeği ve Armola Şenliği’nin de temelini oluşturuyor. Şenlikte topan karakılçık buğdayından yapılan geleneksel ekmekler ve yöresel peynir olan armola, Seferihisar’ın kültürel zenginliklerini yansıtarak bölge halkı ve ziyaretçilerine sunuluyor.

Buğdaya coğrafi işaret alınmasını değerlendiren Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Atalarımızdan bize miras kalan bu değerli buğdayı coğrafi işaret alarak ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz. Seferihisar’ı üretimleriyle, toprağının ve coğrafyamızın değerleriyle, turizmiyle ve yöresel gastronomisiyle Türkiye’de ve dünyada tanıtıp marka haline getirmek, belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçası. Daha önce de Seferihisar’ın mandalinası için coğrafi işaret almıştık. Bu güzel gelişmeyi kutlamak için tüm hemşehrilerimizi 24 Ağustos Cumartesi günü Ulamış köyünde gerçekleşecek Geleneksel Ata Ekmeği ve Armola Pazarı’na davet ediyorum” dedi. Yetişkin, Seferihisar’ın bu kültürel ve tarımsal mirasını koruyarak gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Topan karakılçık buğdayının özellikleri

Antik çağlardan bugüne taşınan ve Anadolu’nun çeşitlerinden biri olan Diploird grubuna dahil Triticum Bticum yabani formunun kültür edilmiş bir türü olan “topan karakılçık” buğdayı, Seferihisar’ın özel mikroklimasında yetişiyor. Bu kavuzlu sert buğday yüksek mineral, lif, ve protein içeriğine sahip. Glüten oranı düşük ve A-E-K-C vitaminleri, demir, fosfor, potasyum, selenyum gibi önemli mineralleri bünyesinde barındıran bu buğday çeşidi, alerjen bir yapıya sahip olmaması nedeniyle alerjik sorunlara sahip olan hastalar tarafından da tüketilebiliyor. Yüzde 13-14 protein içeriği ile bağırsak, mide ve sindirim sistemine faydalı olan, siyah tüylü ve sert başak yapısı nedeniyle sanayi değirmenlerinde değil taş değirmenlerde öğütülmesi tercih edilen topan karakılçık buğdayının bu sayede sahip olduğu değerli mineral ve vitaminler korunuyor.