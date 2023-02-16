Karaman'da ‘enerji ihtisas endüstri bölgesi’ ilanı

Karaman'da belirlenen alanın ‘enerji ihtisas endüstri bölgesi’ ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Karaman'ın merkez ilçesinde sınırları çizilen alan "Karaman Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi" olarak belirlendi.

Söz konusu endüstri bölgesine başvuruda bulunan yatırımcıların kullanacakları sabit yatırım tutarı üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatıracakları oran on binde bir olarak ilan edildi.

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde kurulacak enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV (Çankırı-Kurşunlu) Brş.N.-Korgun OSB enerji iletim hattı projesi" güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyeti şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.