Karar Resmi Gazete'de: Kamu işçilerinin ikramiye tarihi belli oldu
Kamu kurumlarında çalışan işçilere ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Buna göre ödemeler iki parça halinde yapılacak.
Resmi Gazete'de yayamlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak 2025'te yapılacak.
Kalan yarısı ise 24 Mart'ta ödenecek.
Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediye ise 23 Aralık 2025 tarihinde ödenecek.
Karar, Resmi Gazete'nin 32779 sayısında yayımlandı:
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