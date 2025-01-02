  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Karar Resmi Gazete'de: Ticari mal ve hizmet tedarikinde temerrüt faizi yükseltildi
Takip Et

Karar Resmi Gazete'de: Ticari mal ve hizmet tedarikinde temerrüt faizi yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25'e çıkardı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Karar Resmi Gazete'de: Ticari mal ve hizmet tedarikinde temerrüt faizi yükseltildi
Takip Et

TCMB tarafından hazırlanan "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde yıllık yüzde 53,25 olarak belirlendi. Söz konusu oran 2024 başında yüzde 48'di.

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilecek asgari giderim tutarı da 1475 lira olarak tespit edildi.

Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi: “Faiz, siyasi testten geçecek”Ekonomist Haluk Bürümcekçi: “Faiz, siyasi testten geçecek”Ekonomi

 

Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gittiÜniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gittiGündem

 

Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat'la ilgili yeni karar
Merkez Bankası'ndan Kur Korumalı Mevduat'la ilgili yeni karar
Ekonomist Haluk Bürümcekçi: “Faiz, siyasi testten geçecek”
“Faiz, siyasi testten geçecek”
Petrolde risk aşağı yönlü
Petrolde risk aşağı yönlü
“Maddi yoksunluk” oranındaki azalma hiç gerçekçi görünmüyor
“Maddi yoksunluk” oranındaki azalma hiç gerçekçi görünmüyor
Finansal muhafazakârlık zamanı
Finansal muhafazakârlık zamanı
Bankaların net karı 583.1 milyar TL
Bankaların net karı 583.1 milyar TL