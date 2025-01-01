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Karar yürürlüğe girdi: Çin’den gelen araçlara ek vergi yüzde 50’ye çıktı

Çin’den ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergilerinde yeni düzenleme yapıldı. Alınan karara göre Çin menşeli içten yanmalı ve hibrit araçların ek vergi oranı yüzde 40’tan yüzde 50’ye yükseltildi. Bu düzenleme ile bu araçların ithalatında toplam gümrük vergisi yüzde 60 oranına ulaştı.

Haber Merkezi
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Karar yürürlüğe girdi: Çin’den gelen araçlara ek vergi yüzde 50’ye çıktı
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Türkiye’ye Çin’den ithal edilen otomobillere yönelik ek gümrük vergileriyle ilgili alınan karar, 1 Ocak 2025 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

2023 yılında, Çin menşeili elektrikli otomobillerle ilgili ek vergi kapsamı genişletilmiş ve benzinli ile hibrit araçlar da daha sonra yüzde 40’lık ek vergiye tabi tutulmuştu. 2024 Haziran ayında yürürlüğe giren kararla artık benzinli ve hibrit araçlar için de yüzde 40 ek vergi alınmaya başlamıştı.

Ek vergi yüzde 40'tan 50'ye yükseltildi

Resmi Gazete’de yayınlanan son karara göre; Çin menşeli içten yanmalı ve hibrit araçların ek vergi oranı yüzde 40’tan yüzde 50’ye yükseltildi. Bu düzenleme ile bu araçların ithalatında toplam gümrük vergisi yüzde 60’a ulaşmış oldu. Bu kapsamda değerlendirildiğinde ülkemizde akla gelen üç Çinli marka ön plana çıkıyor; BYD, Chery ve MG...

BYD bu karardan muaf

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Manisa’da fabrika yatırımı için düğmeye basan ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile karşılıklı imza atan BYD, bu alınan son karardan muaf tutulacak. Türkiye’de fabrika yatırımı için yeşil ışık yakan Chery’nin atacağı adım ise merak ediliyor.

Öte yandan MG Türkiye’de daha önce konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı’na iyi niyet mektubu sunmuştu fakat marka tarafından fabrika yatırımı için yapılan somut bir açıklama henüz yok.

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