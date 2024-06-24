Karatepe'den kritik görüşme sonrası açıklama: Asgari ücretin artırılacağı izlenimi edinmedim

CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinin ardından "acı reçetenin vatandaşa çıkaran anlayışta" değişiklik görmediklerini söyledi.

Karatepe, bugün sabah saat 10 civarında başlayan ve yaklaşık 4 saat 15 dakika süren görüşme ardından CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında görüşmenin dört ana başlıkta gerçekleştiğini açıkladı.

"Görüşmede dört ana başlıkta talep ve görüşlerimizi ilettik" diyen Karatepe, bunların asgari ücrete ara zam, emekli maaşlarının "ciddi şekilde" artırılması, tarımsal desteklerin ve tarımsal ürün fiyatlarının güncellenmesi ile vergide adaletsizliğin giderilmesi olarak sıraladı.

"Asgari ücretin artırılacağı izlenimi edinmedim"

"Asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını şiddetle reddediyoruz" dedi. Karatepe, "Hem asgari ücrete hem de emeklilere yapılacak enflasyon artışı yanısıra, ilave artışın yapılmasının zorunluluk olduğunu ilettik" dedi.

Karatepe "Ben asgari ücretin artırılacağı izlenimi edinmedim" dedi.

Karapete acı reçetenin vatandaşa kalacağı görüşünü nasıl edindiği sorusuna, Şimşek'in bu kadar düşük asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını bilen biri olduğunu, ancak "Artırılması gerekiyoré açıklaması duymadığı için bu görüşü paylaştığın söyledi.