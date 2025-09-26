KARAVANİST 2026: Doğa ve özgürlük tutkunları için geri sayım başladı!

Doğa yaşamı, karavan ve tiny house tutkunlarının her yıl merakla beklediği buluşma noktası KARAVANİST İstanbul 6. Karavan ve Ekipmanları, Tiny House, Outdoor ve Kamp Malzemeleri Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı karavan fuarı olma özelliğini taşıyan KARAVANİST, 10-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Karavan İmalatçıları ve Tedarikçileri Derneği (KAITED) iş birliği ve Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) desteğiyle düzenlenen fuar, mobil yaşam ve outdoor sektörünün nabzını tutacak.

Sektörün liderleri ürünlerini sergiliyor

İlk yılından itibaren yoğun ilgi gören ve merakla beklenen KARAVANİST Fuarı’nda, 150’ye yakın firma ve temsilciliği son model ürünlerini sergileyecek. Her salonda ayrı bir deneyim sunacak olan fuar, motokaravanlardan çekme karavanlara, campervanlardan özel amaçlı mobil araçlara, tiny house modellerinden off-road taşıtlarına, kamp malzemelerinden karavan ekipmanlarına kadar yüzlerce ürünü tek çatı altında bir araya getirecek. Katılımcılar ve ziyaretçiler, sektördeki en son yenilikleri ve trendleri ilk elden keşfetme fırsatı bulacak. Ayrıca fuar boyunca uzman konuşmacılar ve sektör liderleri, karavan ve outdoor dünyasına dair son trendleri paylaşacak.

Fuara yoğun ziyaretçi ilgisi

50 binden fazla ziyaretçi ağırlamayı hedefleyen fuara şimdiden yoğun bir ilgi olduğu görülüyor. Birbirinden şık 1.000’e yakın karavan modelinin inceleme fırsatı bulanacağı fuara şu ana kadar 32 ülkeden 20 binin üzerinde ziyaretçi online kayıt yaptırdı. Çalışmaları yoğun şekilde devam eden fuar, yerli üreticilerin ihracat potansiyelini artırırken, yeni iş birliklerinin kurulmasına da zemin hazırlayacak.

Doğaya dair aradığınız her şey KARAVANİST 2026'da

KARAVANİST 2026, sadece araçları değil, mobil yaşamı bir bütün olarak ele alıyor. Fuar, karavan yan sanayi ve aksesuarlarından, güneş panelleri ve bataryalar gibi teknik donanımlara; fonksiyonel mobilyalar, mutfak modülleri ve akıllı depolama çözümleri gibi iç donanım ünitelerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Ziyaretçiler ayrıca çadırlar, uyku tulumları gibi temel kamp ekipmanlarından doğa sporlarına yönelik malzemelere, outdoor malzemelerden bisiklet, e-scooter ve ATV gibi mobilite çözümlerine kadar doğaya dair aradıkları her şeyi bir arada bulabilecek.

KARAVANİST Fuarı, 10-17 Ocak 2026 tarihlerinde 10:00 – 18:00 saatleri arasında, son gün olan 18 Ocak 2026'da ise 10:00 – 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.