Karayolları 203, DSİ 170 milyarlık yatırım planlıyor

MEHMET KAYA/ANKARA

Yatırım programı bütçe ödenek teklif tavanlarına yönelik listede, altyapı ve enerjiye yönelik olarak üç büyük kuruluşun yatırımları ortaya çıktı. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü 203 milyar TL, Devlet Su İşleri 170 milyar TL, TPAO için ise 146 milyar TL yatırım ödeneği üst limiti belirlendi.

Altyapı ve enerjiye yönelik olarak bu üç büyük kuruluşun toplam yatırım tutarı 508 milyar 387,5 milyon TL düzeyine geldi.

Kurumlar belirlenen tutarlara kadar yatırım yapabilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü için 2025’te 197 milyar TL yatırım, 5 milyar 902.8 milyon TL deprem yatırımı olmak üzere toplam 202 milyar 902,8 milyon TL yatırım ödenek tavanı verildi. Kurum bu tutarlara kadar yatırım planlayabilecek.

Devlet Su İşleri için ise 161 milyar 354,6 milyar TL’si yatırım, 9,1 milyar TL’si deprem olmak üzere, toplam 162 milyar 254,7 milyon TL ödenek yazma imkanı tanındı. Karadeniz’de Sakarya gaz sahasında doğalgaz, Gabar dağında ise petrol arama ve üretim artırma faaliyetlerine devam eden, yeni kuyu açma projeleri gündemde olan TPAO için ise 143 milyar 230 milyon TL ödenek tavanı verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün başlangıç yatırım bütçesi 2024’te 154 milyar 429,3 milyon TL düzeyindeydi. Bu yıl artış yüzde 31,38 düzeyinde oldu. Devlet Su İşleri’nin yatırım ödeneği ise 2024’teki 106,2 milyar TL’lik başlangıç ödeneğinden yüzde 52,79 oranında artırıldı. TPAO yatırım ödeneği ise 102 milyar 365,8 milyon TL olan 2024 ödeneğine göre yüzde 39,91 oranında artırıldı.

Altyapı ve enerjiye yönelik olarak yüksek oranlı yatırım yapan bazı kurum ve kuruluşlarda da ödenekler belli oldu. Buna göre 2025’te TCDD 97.2 milyar TL, TCDD Taşımacılık 31.6 milyar TL yatırım yapacak. BOTAŞ için 45.8; Türkiye Elektrik İletim 42; DHMİ 16.6; Emniyet Genel Müdürlüğü 35.4 milyar TL yatırım ödenek tavanı aldı. Ceza ve İnfaz Kurumları ise 5 milyar 970 milyon TL’lik yatırım planlayabilecek.