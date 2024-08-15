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Karayolları Genel Müdürlüğü Düzce'de taşınmaz satacak

Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) ait Düzce'nin merkez ilçesindeki taşınmazın ihale yoluyla satışı gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Karayolları Genel Müdürlüğü Düzce'de taşınmaz satacak
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Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Düzce'nin merkez ilçesi Cedidiye Mahallesi'ndeki 1 bin 518,60 metrekarelik "arsa" vasfındaki taşınmazın satış ihalesi kapalı teklif usulüyle yapılacak.

Taşınmazın tahmini satış bedeli 15 milyon 945 bin 300 lira, geçici teminat tutarı ise 478 bin 359 lira olarak belirlendi.

İhale, 27 Ağustos saat 10.00'da, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünün Ankara'daki adresinde gerçekleştirilecek.

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