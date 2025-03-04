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Karayolu taşımacılığında yeni dönem: Biletsiz yolcu taşıyana 85 bin liraya kadar ceza yolda

Karayolu Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle biletsiz yolcu taşıyanlara verilen 300 lira idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500, üst sınırı ise 85 bin liraya çıkarılacak.

Haber Merkezi
AA
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Karayolu taşımacılığında yeni dönem: Biletsiz yolcu taşıyana 85 bin liraya kadar ceza yolda
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AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasına, doğum yardımına ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi hazırladı.

Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklife göre, Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları artırılacak.

Biletsiz yolcu taşıyanlara 85 bin liraya kadar ceza

Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen 300 lira idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500, üst sınırı da 85 bin liraya çıkarılacak. Böylece biletsiz yolcu taşıyanlara 8 bin 500 lira ila 85 bin lira arasında idari para cezası uygulanabilecek. Sözleşmesiz taşımacılık yapanlara da aynı miktarlarda idari para cezası kesilecek.

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara ise 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

Doğum yardımı ve DHMİ düzenlemesi

Teklifle, doğum yardımına ilişkin Sosyal Hizmetler Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidilecek.

Bu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren doğum yardımının miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Doğum yardımları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan ödenecek. Bu yardımlardan vergi kesintisi yapılmayacak.

Ayrıca teklifle DHMİ çalışanlarına "Eurocontrol havacılık tazminatı" verilmesine yönelik düzenlemeye gidilecek.

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