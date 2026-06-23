Karbon piyasası 2027 yılında işletmeye alınacak

CANAN SAKARYA / ANKARA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) hazırlıklarına ilişkin TBMM Çevre Komisyonunu bilgilendirdi. Varank, Emisyon Ticaret Sistemine ilişkin olarak “ETS'den gelecek olan gelirlerin yüzde 10’u adil geçiş için bırakıldı. Bu kararı alan ender ülkelerden biriyiz çünkü hiçbir ülkede adil geçiş için resmi olarak daha bir fon oluşturulmuş değil, daha doğrusu adil geçişle ilgili şu ana kadar varılan bir mutabakat da yok. Bizim COP31'de bununla ilgili karar çıkması yönünde çabalarımız olacak. Bununla ilgili Bonn Oturumu'nda bir kısım ilerleme kaydedildi. Adil geçişin Türkiye'de çıkması için çok uzun yıllardır tartışılıyor ve çıkmadı, uzlaşı sağlanamadı, Türkiye'de çıkması için elimizden gelen gayreti de göstermiş olacağız” dedi.

Emisyon Ticaret Sisteminin kurulmasının direkt emisyon azaltımına yönelik olduğunu kaydeden Varank, “Bununla ilgili çalışmaları özel sektörümüz de devam ettirecek. Zaten bu süreçte gördük ki COP31 sürecinde en çok destek veren bu kesim kesinlikle iş dünyası çünkü onlar biliyorlar, süreci yakından takip ediyorlar, sürdürülebilirlikle ilgili her birinin çalışması var. Bazıları daha ileride, bazıları daha geride ama her birinin bu yönde bilgisi var, onun için de COP'la ilgili süreçlerin içindeler. En çok bizle temasa geçen özel sektör olmuştur bu süreçte, STK'ler olmuştur” diye konuştu.

Çevre Komisyonundaki COP31 bilgilendirme toplantısında milletvekillerinin ‘Türkiye masaya ne taşıyacak?’ sorusunu ise Varank, “Türkiye masaya eylem gündemindeki 2035 hedeflerini öncelikli olarak taşımak istiyor. Eğer bunu taşıyıp da bu konuda ülkelerden gelen desteği alırsak ki öyle görünüyor, şu anda ilk yapılan eylem ajandasının lansmanında ülkelerin büyük bir desteği oldu bizlere, o zaman 2035 yılına kadar bu koyulan hedefleri ülkeler gönüllü olarak tutturma yönünde bu girişimlere ortak olacaklar ve dolayısıyla kurulan mekanizmayla da takip edilecek” diye konuştu.

Özellikle elektrifikasyonda yüzde 35 hedefinin tutturulmasının dünyadaki emisyonların düşürülmesine ciddi katkı sağlayacağını kaydeden Varank, yenilenebilir enerji yatırım maliyetinin azaldığını ancak en büyük sıkıntının şebeke altyapılarındaki yetersizlikler nedeniyle yaşandığını ifade etti.

Antalya’da düzenlenecek toplantıda 100 bin katılımcıyı ağırlamayı öngördüklerini belirten Varank, “Ülkemizin bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en büyük uluslararası organizasyonların birini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. COP31 başkanlığı olarak önceliğimiz güveni güçlendiren, kapsayıcı ve sonuç odaklı bir müzakere ortamı oluşturmak” dedi.