“Karbon yakalama” teknolojisi çimentoda küçük üreticileri batırır

Dünya Çimento Birliği (WCA) Direktörü Emir Adıgüzel, karbon yakalama teknolojisinin çok pahalı olduğunu ve yerel üreticilerin Batılı çokuluslu üreticilerin belirlediği şartlara uyum sağlayamayarak kapanacağını öne sürdü. Dünya Çimento Birliği’nin (WCA) Çin’in Nanjing kentinde 20 Mayıs’ta yapılan yıllık konferansında konuşan Adıgüzel, küresel çimento sektörünün karşı karşıya olduğu önemli zorluklar ve gelişmekte olan fırsatlar hakkında bilgi verdi. Çimento sektörünün çevreyi korumaya ve bu amaçla yapılan yeni buluşlara öncelik vermeye olan kesin taahhüdüne işaret eden Adıgüzel, “Amacımız, büyüklük, milliyet veya grup fark etmeksizin tüm çimento üreticilerinin eşit haklarla bir araya gelmelerini sağlamak” dedi. Sektörün iklim değişikliğiyle mücadeledeki proaktif yaklaşımını, karbon yakalama teknolojisine yapılan önemli yatırımlarla ispat ettiğini belirten Adıgüzel “Bu yüksek maliyetli projeler, çevresel etkileri azaltma ve daha yeşil bir geleceği güvence altına alma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor, Tarihte ilk kez çimento üretimi net sıfır bir endüstri olma potansiyeline sahip” diye konuştu.

Karbon yakalama teknolojisi, çimento tesisinden pahalı

Konferansta karbon yakalama teknolojisindeki gelişmeleri ve engellere de değinen Adıgüzel, bu teknolojilerin umut verici olmasına rağmen, daha çok geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu ve bir çimento fabrikasının kendisinden çok daha büyük yatırım gerektirdiğini kaydetti. Adıgüzel şu görüşleri dile getirdi: “Karbon yakalama teknolojisinin benimsenmesi, ölçeklenebilirlik ve şimdilik mantıklı maliyetlerin üstünde olması açısından büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu nedenle sadece Batılı çok uluslu üreticiler fonlanmakta ve bu büyük yatırımları yapabilmekteler, ancak finansal maliyetin çok büyük olduğu bir gerçek. Orta ve küçük ölçekli üreticilerin CC yatırımı yapmaları şimdilik mümkün gözükmüyor. Durum böyle devam ederse, bağımsız yerel üreticilerin büyükler tarafından belirlenecek çevresel emisyon sınırlamalarına uygun şartları yerine getiremeyerek kapanmalara yol açabilir. Neticede sadece birkaç büyük şirketin hakim olacağı bu tip pazarlarda çimento üretim kapasitesi azalarak fiyatların yakın gelecekte ton başına 250 Euro’ya kadar çıkmasına neden olabilir.”

Türkiye “zayıf pazar” listesinde

Küresel çimento talebi hakkında ayrıntılı bir analiz sunan Adıgüzel 2024-2030 döneminde yalnızca Orta Doğu, Hindistan ve Afrika’da büyüme beklenirken genel talebin durağanlaşmasının öngörüldüğünü kaydetti. OnField Yatırım Araştırması’na göre, Sahra Altı Afrika’nın 2030’a kadar yüzde 77, Hindistan’ın yüzde 42 ve Kuzey Amerika’nın yüzde 20 büyüme görmesi, Türkiye, Çin ve Avrupa’nın ise en zayıf pazarlara sahip olması bekleniyor. Zayıf talebe rağmen, Avrupa’da çimento fiyatlarının yüksek olması ve aynı zamanda azalan yakıt maliyetleri sayesinde brüt kar marjının genişlemesinin sürmesi bekleniyor.