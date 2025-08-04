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KARDEMİR’den hurda demir fiyatlarına 300 TL zam

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ (Kardemir), hurda demir alım fiyatlarında güncellemeye gitti.

Haber Merkezi
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KARDEMİR’den hurda demir fiyatlarına 300 TL zam
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17 Mayıs 2025 tarihinde geçerli olan fiyatlar, 29 Temmuz 2025 itibarıyla ton başına 300 TL artış gösterdi.

Yeni fiyatlara göre, DKP hurda tonu13 bin 700 TL’den 14 bin TL’ye, Extra hurdanın 13 bin 465 TL’den 13 bin 765 TL’ye, Özel Extranın tonu 13 bin 720 TL’den 14 bin 20 TL’ye,13 bin 320 TL olan 1. Grup hurdanın tonu 13 bin 620 TL’ye ve 2. Gurp hurdanın tonu da 13 bin 120 TL’den 13 bin 420 TL’ye yükseldi.

Yapılan fiyat güncellemesi, sektör temsilcileri tarafından hurda arzının daraldığı dönemde üreticiyi teşvik edici bir adım olarak yorumlanıyor.

Artışın, özellikle DKP ve yüksek kalite hurda tedarikini hızlandırması bekleniyor.

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