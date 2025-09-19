  1. Ekonomim
KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Oflaz oldu

Kardemir'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinden ayrıldığı, yerine mevcut Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Oflaz'ın atandığı bildirildi.

Takip Et

KAP'a yapılan açıklamada KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği görevlerinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında  "Bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulunun 19.09.2025 tarih ve 92 No'lu kararıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Muhammed Ali Oflaz seçilmiştir." ifadesine yer verildi.

Bağımsız üye Kaya görevini bıraktı yerine Sarıgül atandı

Kardemir yönetiminde bir başka değişiklik de bağımsız üyelikte yaşandı. 23 Ekim 2023’ten bu yana bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan H. Abdullah Kaya’nın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı bildirildi. Boşalan bağımsız üyelik koltuğuna, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Suat Sarıgül atandı.

 

