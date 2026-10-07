Karesi, polyester üretim kapasitesini 6,7 kat artıracak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Şirket, mevcut üretim tesisinde yapacağı modernizasyonla yıllık 26 bin 250 ton olan PET Polyester Cips üretim kapasitesini 175 bin tona çıkaracak. Böylece mevcut kapasitenin yaklaşık 6,7 katına ulaşılması hedefleniyor. Şirketin Bursa OSB’deki 84 bin 281 metrekarelik alanda faaliyet gösteren tesisinde gerçekleştirilecek proje, yeni bir üretim tesisi kurulmasından ziyade mevcut makine ve ekipmanların modernizasyonu ve üretim verimliliğinin artırılması esasına dayanıyor. Proje için öngörülen harcama tutarı ise 5 milyon lira olarak açıklandı.

Üretim zincirinin hammaddesini üretiyor

Karesi Polyester’in üretiminde elde edilen PET polyester cips, polyester iplik üretiminde hammadde olarak kullanılıyor. Tesiste saf tereftalik asit (PTA) ve monoetilen glikol (MEG) gibi hammaddelerin çeşitli proseslerden geçirilmesiyle polyester cips üretiliyor. Üretilen ürün, şirketin polyester iplik üretim tesisine sevk ediliyor. Kapasite artışı sonrasında yıllık saf tereftalik asit kullanımının 22 bin 838 tondan 152 bin 250 tona, monoetilen glikol kullanımının ise 9 bin 188 tondan 61 bin 250 tona yükselmesi öngörülüyor.