  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları genelgesi yayımlandı
Takip Et

Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları genelgesi yayımlandı

Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıklarına ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarına başkanlık edecek isimler belirlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile toplantılara başkanlık edeceklerin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri, genelge ekinde şöyle yer aldı:

ADI VE SOYADI

UNVANI

ÜLKELER

Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan

Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı

Botsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo

Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Belçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal

Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Guyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya

Mehmet Özhaseki

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Fas, Kotdivuar, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam

Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Angola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya

Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı

Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, İran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya

Mehmet Şimşek

Hazine ve Maliye Bakanı

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt, Şili, Tanzanya, Umman

Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı

Afganistan, Bangladeş, Kolombiya, Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda

Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı

Avustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan

Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı

Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka

Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı

Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kamerun, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen

Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı

Burkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone

Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Avusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan

İbrahim Yumaklı

Tarım ve Orman Bakanı

Arjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda

Ömer Bolat

Ticaret Bakanı

Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün

Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Bulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta

 