Karmod depolama tankları Adblue üretiminde kullanılacak

Şirketten yapılan açıklamada, 20 tonluk polietilen depolar İtalya'nın kuzeyinde Venedik yakınındaki Treviso şehrinde yer alan Adblue üretim tesisine gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Satış Müdürü Selçuk Kaya, depolama tanklarının Adblue imalatına özel üretildiğini belirtti. Ürünlerinin Avrupa pazarında ilgi gördüğünü vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Adblue bilindiği üzere dizel motorlu araçların daha çevreci bir yaklaşımla çalışmasını sağlayan, hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlayan bir kimyasal madde. Avrupa genelindeki Adblue üretimi Avrupa Birliği ve Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) belgelendirme sistemi tarafından denetlenmektedir. Polietilen depolarımızı bu denetlemelere uygun teknik özelliklerde üretim yapmaktayız. Bu nedenle depolarımız Adblue ile birlikte mazot, asit gibi özel kimyasalların depolanması için Avrupa ülkelerinde ilgi görüyor. Ülkemizden Avrupa ülkelerine nakliye imkanlarının alternatifli olması su benzeri sıvı gıda ürünleri ile kimyasal ürünlerin depolandığı tankların ihracatını kolaylaştırıyor."

Kaya, proje kapsamında 11 adet 20 tonluk polietilen depolama tankının üretimini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Depolarda Adblue'ye özel manşon ve bağlantı ekipmanları kullanıldı. 3 tıra yüklediğimiz üretimler Ro-Ro taşımacılığı ile İstanbul'dan Trieste limanına transfer edildi. Buradan da kara yolu ile üretim tesisine ulaştırıldı. Toplam kapasitesi 220 ton olan depolama tankları Adblue üretimi fermantasyon aşamasından üretim sonrası depolamaya kadar tüm süreçlerde kullanılacak." ifadelerini kullandı.