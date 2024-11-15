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Kars Harakani Havalimanı ekimde 44 bin 409 yolcuyu ağırladı

Kars Harakani Havalimanı’nın 2024 yılı ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Buna göre; Kars Harakani Havalimanı’nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 44 bin 409 oldu. Ekim ayında Kars Harakani Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 278 olurken, 368 ton yük taşındı.

Haber Merkezi
İHA
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Kars Harakani Havalimanı ekimde 44 bin 409 yolcuyu ağırladı
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Kars Harakani Havalimanı’nın 2024 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Kars Harakani Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 44 bin 409 oldu

Buna göre; Kars Harakani Havalimanı’nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 44 bin 409 oldu. Ekim ayında Kars Harakani Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 278 olurken, 368 ton yük taşındı.

2024’ün ilk 10 ayında ise Kars Harakani Havalimanı’nda hizmet verilen yolcu 496 bin 436, uçak trafiği 3 bin 33 ve 4 bin 689 ton ise yük taşındı.

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