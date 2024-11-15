Kars Harakani Havalimanı ekimde 44 bin 409 yolcuyu ağırladı
Kars Harakani Havalimanı’nın 2024 yılı ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı. Buna göre; Kars Harakani Havalimanı’nda Ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 44 bin 409 oldu. Ekim ayında Kars Harakani Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 278 olurken, 368 ton yük taşındı.
Kars Harakani Havalimanı’nın 2024 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.
Kars Harakani Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 44 bin 409 oldu
Buna göre; Kars Harakani Havalimanı’nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 44 bin 409 oldu. Ekim ayında Kars Harakani Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği 278 olurken, 368 ton yük taşındı.
2024’ün ilk 10 ayında ise Kars Harakani Havalimanı’nda hizmet verilen yolcu 496 bin 436, uçak trafiği 3 bin 33 ve 4 bin 689 ton ise yük taşındı.