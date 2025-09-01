  1. Ekonomim
  3. Karşılıksız çek adedi ağustosta azaldı
Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Ağustos ayında düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 21 bin 50 adet seviyesinde bulunurken, Ağustos ayında ayında bu rakam %32,3 azalarak 14 bin 242 adede çıktı.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 17,73 milyar TL'den 12,87 milyar TL'ye indi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 976 bin 65 adetten 594 bin 915 adede, tutarı ise 649,4 milyar TL'den 488,5 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 922 bin 530 adetten 557 bin 147 adede, tutarı 589,0 milyar TL'den 443,2 milyar TL'ye geriledi.

