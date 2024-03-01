Karşılıksız çek adedi azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 15 bin 828 adet seviyesinde bulunurken, Şubat ayında ayında bu rakam yüzde 29,0 azalarak 11 bin 242 adede indi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 7,9 milyar TL'den 6,0 milyar TL'ye geriledi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 486 bin 634 adetten 1 milyon 6 bin 47 adede, tutarı ise 467,5 milyar TL'den 357,5 milyar TL'ye indi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 448 bin 11 adetten 977 bin 692 adede, tutarı 441,6 milyar TL'den 337,0 milyar TL'ye geriledi.