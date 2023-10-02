Karşılıksız çek adedi eylülde azaldı
Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 38,6 oranında azaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 151 adet seviyesinde bulunurken, Eylül ayında bu rakam 6 bin 236 adede indi.
Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 4,01 milyar TL'den 2,66 milyar TL'ye geriledi.
Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 84 bin 405 adeten 681 bin 83 adede, tutarı ise 297,6 milyar TL'den 236,3 milyar TL'ye indi.
Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 58 bin 537 adetten 663 bin 754 adede, tutarı 283,9 milyar TL'den 225,7 milyar TL'ye geldi.