Karşılıksız çek adedi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 268 adet seviyesinde bulunurken, Aralık ayında ayında bu rakam yüzde 24,1 azalarak 7 bin 791 adede indi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 4,7 milyar TL'den 4,2 milyar TL'ye geriledi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 98 bin 516 adetten 697 bin 897 adede, tutarı ise 354,7 milyar TL'den 276,9 milyar TL'ye indi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 70 bin 502 adetten 675 bin 958 adede, tutarı 337,0 milyar TL'den 260,1 milyar TL'ye geldi.