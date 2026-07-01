Karşılıksız çek adedi haziran ayında yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 10 bin 345 adet seviyesinde bulunurken, Haziran ayında bu rakam %188,3 artarak 29 bin 827 adede çıktı.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 11,25 milyar TL'den 30,41 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 481 bin 838 adetten 1 milyon 326 bin 166 adede, tutarı ise 417,70 milyar TL'den 947,17 milyar TL'ye çıktı.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 453 bin 28 adetten 1 milyon 253 bin 142 adede, tutarı 376,89 milyar TL'den 847,39 milyar TL'ye yükseldi.