Karşılıksız çek adedi kasımda azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 18 bin 619 adet seviyesinde bulunurken, Kasım ayında ayında bu rakam %38,3 azalarak 11 bin 480 adede geriledi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 11,82 milyar TL'den 8,24 milyar TL'ye indi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 28 bin 978 adetten 632 bin 246 adede, tutarı ise 513,7 milyar TL'den 384,4 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 983 bin 78 adetten 601 bin 362 adede, tutarı 474,4 milyar TL'den 354,2 milyar TL'ye indi.