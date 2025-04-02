Karşılıksız çek adedi martta geriledi: Oranlar 5 yılın zirvesinde seyretmeye devam etti

Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi mart ayında bir önceki aya göre düşüş gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 14 bin 708 adet seviyesinde bulunurken, mart ayında bu rakam yüzde 30,2 gerileyerek 10 bin 261 adede indi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 10,67 milyar TL'den 7,79 milyar TL'ye geldi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 922 bin 993 adetten 594 bin 846 adede, tutarı ise 492,5 milyar TL'den 373,4 milyar TL'ye geriledi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 884 bin 884 adetten 565 bin 947 adede, tutarı 456,9 milyar TL'den 344,3 milyar TL'ye düştü.

Geçen yılın ilk 3 ayına göre yükseliş

2024 yılı Ocak-Mart döneminde karşılık çek adedi toplamda 35 bin 340 olurken, yüzde 16 oranında artışla 2025 yılı ilk 3 ayında 41 bin 171 adet oldu.

Aynı dönemlerde karşılıksız çek tutarındaki artış ise yüzde 60 ile 19 milyar 76 milyon TL’den 30 milyar 68 milyon TL’ye çıktı.

Son 5 yıldır karşılıksız çek adedi ve tutarı değişimi

Pandemi dönemini de içeren 2020 yılından bu yana karşılık çek tutarının toplam çek tutarına oranı 2024’ün son ayında 2,68 ile zirve yapmıştı. 2025’in ilk 3 ayında gerileyen bu oran martta yüzde 2,06 oldu.

Çek adedinde ise karşılıksız çek adedinin oranı 2025 Mart’ta yüzde 1,72 oldu.