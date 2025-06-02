Karşılıksız çek adedi mayısta düşüş gösterdi
Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi Mayıs ayında düşüş gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 22 bin 566 adet seviyesinde bulunurken, Mayıs ayında ayında bu rakam %38,3 azalarak 13 bin 932 adede indi.
Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 15,68 milyar TL'den 11,31 milyar TL'ye geriledi.
Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 1 milyon 328 bin 308 adetten 709 bin 60 adede, tutarı ise 684,5 milyar TL'den 470,1 milyar TL'ye geldi.
Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 1 milyon 270 bin 346 adetten 671 bin 329 adede, tutarı 629,2 milyar TL'den 428,9 milyar TL'ye indi.