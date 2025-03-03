Karşılıksız çek adedi şubatta yüzde 9,2 geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 16 bin 202 adet seviyesinde bulunurken, Şubat ayında ayında bu rakam yüzde 9,2 gerileyerek 14 bin 708 adede geriledi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 12,21 milyar TL'den 10,67 milyar TL'ye indi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 973 bin 38 adetten 922 bin 993 adede, tutarı ise 529,2 milyar TL'den 492,5 milyar TL'ye geldi.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 932 bin 4 adetten 884 bin 884 adede, tutarı 491,1 milyar TL'den 456,9 milyar TL'ye geriledi.