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Karşılıksız çek adedi ve tutarı aralıkta iki kat artış gösterdi

Takasbank Çek Takas Sistemine ibraz edilip karşılıksız kalan çek adedi aralık ayında bir önceki aya göre yüksek artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Karşılıksız çek adedi ve tutarı aralıkta iki kat artış gösterdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) EVDS sisteminde yayımlanan Takasbank verilerine göre, bir önceki ay karşılıksız çek adedi 11 bin 480 adet seviyesinde bulunurken, aralık ayında bu rakam yüzde 115,4 artarak 24 bin 729 adede yükseldi.

Karşılıksız çek tutarı bir önceki aydaki 8,24 milyar TL'den 17,39 milyar TL'ye çıkarak yüzde 111 oranında artış gösterdi.

Toplam ibraz edilen çek adedi bir önceki aydaki 632 bin 246 adetten 1 milyon 414 bin 862 adede, tutarı ise 384,4 milyar TL'den 648,3 milyar TL'ye geldi.

Böylelikle toplam içinde karşılıksız çek adedi oranı yüzde 1,82’den yüzde 1,75’e gerilerken, karşılıksız çek tutarı oranı ise yüzde 2,14’ten yüzde 2,68’e çıktı.

Mahsuplaşmaya tabi çek adedi 601 bin 362 adetten 1 milyon 357 bin 248 adede, tutarı 354,2 milyar TL'den 648,3 milyar TL'ye çıktı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttıKarşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttıEkonomi

 

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